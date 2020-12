In der Nacht zum Samstag ist ein 22-Jähriger in einen Kiosk im Hauptbahnhof eingebrochen und wurde dabei auf frischer Tat ertappt, berichtet die Polizei. Der junge Mann verschaffte sich gegen 1.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk im Gebäude des Hauptbahnhofs. Durch die alarmierte Polizei konnte der 22-Jährige beim Verlassen des Kiosks und mit der Beute in Form von Genussmitteln unter dem Arm am Tatort angetroffen werden.

Der Tatverdächtigte widersetzte sich der Festnahme vehement durch gezielte Faustschläge und Fußtritte gegen die Beamten, weshalb sie einen Taser einsetzten. Erst danach konnte der 22-Jährige fixiert und in Gewahrsam der Polizeiinspektion Ludwigshafen genommen werden.

Dem Kioskbetreiber entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.