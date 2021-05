Eine 18-Jährige hat sich bei einem Ausflug am Freitag im Lambrechter Tal verlaufen und konnte erst am nächsten Tag durch Einsatzkräfte gefunden werden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die junge Frau alarmierte erst ihre Eltern, die um 23.40 Uhr die Polizei informierten. Die Suche der Einsatzkräfte blieb zunächst erfolglos. Zwar konnte die Vermisste ihren Standort mitteilen, doch gefunden wurde sie nicht. Erst sechs Stunden später fanden Einsatzkräfte die 18-Jährige in einem Waldstück oberhalb von Lambrecht gefunden. Die Frau war aufgrund von Regen und den kalten Temperaturen unterkühlt und musste medizinisch versorgt werden.