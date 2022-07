Die Polizei hat am frühen Samstagabend dafür gesorgt, dass ein Hund aus einem geparkten Auto in Waldsee befreit wurde. Bei 32 Grad Außentemperatur saß das hechelnde Tier laut Polizeibericht in dem verschlossenen Fahrzeug, als die Beamten nach einem Hinweis vor Ort waren. Der 76-jährige Hundehalter wurde ausfindig gemacht, zeigte sich zunächst jedoch uneinsichtig und äußerte sein Unverständnis für den Polizeieinsatz. Schließlich holte er den Hund aber doch aus dem Wagen. Über sein Verhalten wurden das Veterinäramt sowie das Ordnungsamt in Kenntnis gesetzt und Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.