Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9.20 Uhr, von einem umzäunten Baustellengelände in der Nachtweide rund 35 Meter Baustromkabel durchtrennt und dann entwendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde zudem ein drei Meter langes Kabel an einem Kran aus der Verankerung gerissen und auf diese Weise unbrauchbar gemacht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 in Verbindung zu setzen.