Am Bahnhof Waldfischbach-Burgalben wurde am Montagmorgen ein Zug von einem umstürzenden Baum getroffen. Verletzte gab es nicht, berichtete die Bundespolizei auf Nachfrage. Gegen 8 Uhr stürzte der Baum von der Böschung neben dem Haltepunkt. Der Zug mit zwölf Passagieren stand zu diesem Zeitpunkt wohl darunter, so die Polizei. Der Baum schlug die Frontscheibe ein, der Zug konnte nicht weiterfahren. Die Strecke war zwei Stunden lang gesperrt. Die Passagiere wurden mit Bussen weitergebracht.