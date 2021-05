In den nächsten Monaten stehen auf der Bahnstrecke von Speyer über Germersheim nach Wörth Bauarbeiten für eine signaltechnische Modernisierung der Strecke an, die bis zum Spätsommer 2022 dauern sollen. Die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, über damit verbundene Betriebseinschränkungen rechtzeitig und detailliert zu informieren. Die Arbeiten sollen vor allem nachts und am Wochenenden stattfinden.

Bis zum Spätsommer 2022 sollen laut DB die Alt-Stellwerke in Speyer, Germersheim, Wörth, Philippsburg und Rülzheim modernisiert beziehungsweise ersetzt sowie 40 dazugehörende Bahnübergänge technisch aufgerüstet oder komplett erneuert werden. Ein neues elektronisches Stellwerk in Germersheim soll eine bessere Disposition der Züge ermöglichen.

Das Projekt Speyer–Germersheim ist Teil eines Pakets von sieben Vorhaben zur Modernisierung der Stellwerkstechnik, für die der Bund 500 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie bereit stellt.