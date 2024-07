An der B10 bei Wilgartswiesen haben die Bauarbeiten für die neue Rastanlage begonnen. Auf einer Fläche von rund 32.000 Quadratmetern entstehen Stellplätze für 40 Lkw, 13 Pkw und sechs Busse sowie ein WC-Gebäude. Zudem werden neue Auf- und Abfahrtsrampen zur B10 sowie ein Kreisel an der K56 in Richtung Hermersbergerhof gebaut, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt. Der Bau soll Ende 2025 fertiggestellt werden. Laut LBM werden gerade der Oberboden abgetragen und die ersten Erdarbeiten erledigt. Zudem seien zur Wasserver- und -entsorgung der Rastanlage Leitungsarbeiten entlang der K56 bis nach Wilgartswiesen erforderlich. Dafür wird ab Freitag, 12. Juli, bis voraussichtlich 1. September die Kreisstraße von der Anschlussstelle an der B10 bis zum Ortseingang Wilgartswiesen vollgesperrt. Eine Umleitung über die B10 ist ausgeschildert. Die Planungen für den Rastplatz laufen schon über zwölf Jahre. Immer wieder kam es zu Verzögerungen und Planänderungen. Ursprünglich war das Projekt mit Kosten von 3,6 Millionen veranschlagt, nun ist es mit 8 Millionen Euro kalkuliert.