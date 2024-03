Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätte der Bau für den neuen B10-Lkw-Parkplatz schon vor zwei Jahren starten sollen. Nun soll im Mai Beginn sein. Wie wird der Verkehr dort bis Ende 2025 geregelt?

Die Planungsgeschichte des Lkw-Parkplatz an der B10 ist in etwa so wie der Verkehr auf jener Bundesstraße zu Stoßzeiten: ein Stop-and-go. Schon vor zwölf Jahren gab der Bund sein Okay dafür, 2013 legte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern eine erste Planung vor. Die wurde ein paar Mal geändert, dann kam Corona dazwischen und nun die Neuverlegung der TENP-Gasleitung. Jetzt aber will der LBM die Verzögerungen endlich hinter sich gebracht haben

und