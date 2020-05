Wegen Instandsetzungsarbeiten auf der A63 ist der Streckenabschnitt der A63 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Sembach in Fahrtrichtung Mainz von Freitagabend bis Sonntagabend für den Verkehr gesperrt. Dies teilt das Autobahnamt Montabaur mit. Da sich die zu sanierenden Teilflächen über beide Fahrstreifen erstrecken, sei es nicht möglich, den Verkehr einspurig an den Arbeitsstellen vorbeizuführen. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung von Mainz kommend in Richtung Kaiserslautern ist von der Sperrung nicht betroffen. Für den Zeitraum der Sperrung wird der Verkehr nach Mainz über die U41 ab Kaiserslautern über Mehlingen mit dem Ziel Anschlussstelle Sembach geleitet. Die Zufahrt von der A6 ins Zentrum von Kaiserslautern ist weiterhin über das Autobahndreieck Kaiserslautern möglich, da die Sperrung erst nach dem „Überflieger“ von der A6 in die A63 beginnt.