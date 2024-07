Der Chemiekonzern BASF hält sich bedeckt, was den Umfang des angekündigten weiteren Personalabbaus in seinem Stammwerk in Ludwigshafen betrifft. Aber die Sparmaßnahmen sollen „in Kürze zügig“ beginnen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier

Lesen Sie auch: BASF kommt mit Sparmaßnahmen voran