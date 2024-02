Katja Scharpwinkel, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der BASF, soll Präsidentin des Chemie-Arbeitgeberverbands BAVC werden. Der Vorstand des BAVC habe Scharpwinkel einstimmig als Nachfolgerin von Kai Beckmann nominiert, teilte der Verband am Freitag mit. Beckmann, der seit 2017 an der Spitze des BAVC steht und der Geschäftsleitung von Merck angehört, wird demnach sein Amt am 30. April niederlegen. Am gleichen Tag soll die Mitgliederversammlung des BAVC Scharpwinkel zur neuen Präsidentin wählen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier