Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF verkauft sein Geschäft mit Kaolinmineralien an das weltweit tätige Unternehmen für Industriemineralien KaMin mit Sitz in Macon im US-Bundesstaat Georgia. Das teilte der Chemiekonzern am Donnerstag mit. Das BASF-Kaolinmineraliengeschäft zählt demnach rund 440 Beschäftigte, die weit überwiegend in Nordamerika arbeiten.

