Die zweite Damen- und Herrenmannschaft des BASF TC Ludwigshafen wurde diese Tennissaison souverän Meister in der Oberliga. Mit beiden Teams will der Verein möglichst in die Regionalliga aufsteigen. Diese Liga sei eine gute Klasse, um die vielen Talente an hohes Niveau heranzuführen, sagt BASF-TC-Cheftrainer Steffen Neutert. Sowohl die erste Damen- als auch Herrenmannschaft des BASF TC spielt in der Zweiten Bundesliga.

Nun stehen die Termine fest. Die Damen spielen am Samstag, 8. August, ab 11 Uhr, zu Hause gegen den Hessenmeister Eschborn um den Aufstieg in die Tennis-Regionalliga. Die Herren müssen am Samstag, 15. August, ab 11 Uhr, beim Badenmeister TC 1902 Weinheim ran.