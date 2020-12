Die BASF will ab 2025 jährlich 250.000 Tonnen recycelte und abfallbasierte Rohstoffe anstelle fossiler Ressourcen verarbeiten. Und der eigene Umsatz mit Lösungen für die Kreislaufwirtschaft soll sich bis 2030 auf 17 Milliarden Euro verdoppeln. Das seien „sehr ambitionierte Ziele“, aber es werde künftig ohne eine CO 2 -neutrale Kreislaufwirtschaft gar nicht mehr gehen, sagte am Donnerstag BASF-Chef Martin Brudermüller. Der Erfolg der BASF auf diesem Gebiet sei deshalb direkt mit der eigenen künftigen Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit verbunden. Die Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft betreffe praktisch alle Kundenindustrien der BASF.