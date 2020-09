Die BASF hat den Verkauf ihres Bauchemiegeschäfts an eine Tochtergesellschaft von Lone Star, einem globalen Private-Equity-Unternehmen, abgeschlossen. Die Region ist, wie im Dezember 2019 berichtet, von der Abspaltung der 2006 erworbenen Sparte kaum betroffen. In der Rhein-Neckar-Region beschäftigte sie Ende 2019 in dem Geschäftsbereich rund 130 Verwaltungs- und Vertriebsmitarbeiter in Mannheim und 16 an einem kleinen Produktionsstandort in Frankenthal. Der Kaufpreis ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden beträgt 3,17 Milliarden Euro. Die BASF hatte die Sparte seinerzeit für 2,7 Milliarden Euro erworben. Das Bauchemiegeschäft firmiert nun als MBCC Group mit Sitz in Mannheim.

Die Bauchemie entspreche nicht den Gewinnerwartungen der BASF, hatte Finanzchef Hans Engel die Trennung von der Sparte begründet. Mit rund 7500 Mitarbeitern verfügt sie über Produktionsstätten und Vertriebsbüros in mehr als 60 Ländern und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro.