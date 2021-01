Ein „innovatives Tankschiff für Rhein-Niedrigwasser“ soll einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des BASF-Standortes Ludwigshafen zu sicher. Das teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern am Donnerstag mit. Das neue Tankschiff werde zu den größten Tankschiffen auf dem Rhein gehören und seine Stärke insbesondere dann ausspielen, wenn am Rhein Niedrigwasser herrsche, so die BASF weiter. Die kritische Stelle im Rhein bei Kaub werde es selbst bei einem Pegelstand von 30 Zentimetern (entspricht einer Wassertiefe von etwa 1,60 Meter) noch mit einer Ladung von 650 Tonnen passieren können, das sei deutlich mehr als bei jedem anderen heute verfügbaren Tankschiff. Bei mittlerem Niedrigwasser werde seine Transportkapazität mit rund 2500 Tonnen doppelt so hoch liegen wie die konventioneller Binnenschiffe. Jetzt seien Verträge für den Bau und die Nutzung des Schiffs unterschrieben worden, hieß es weiter.

„Wir haben dazu 2018 selbst die Initiative ergriffen, denn ein entsprechendes Schiff stand am Markt nicht zur Verfügung. Heute freue ich mich, dass es trotz vieler Herausforderungen gelungen ist, diesen neuen Schiffstyp zu entwickeln“, sagte Uwe Liebelt, Werksleiter des BASF-Standorts Ludwigshafen. Die Inbetriebnahme des Schiffes ist für Ende 2022 vorgesehen.