Im BASF-Werk in Ludwigshafen ist es am Montagmorgen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Bei Kontrollarbeiten kam ein Mitarbeiter des Chemiekonzerns mit verdünnter Natronlauge in Berührung und verätzte sich am Kopf und am Bein. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in der BASF-Ambulanz in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.