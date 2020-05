Die Kantinen der BASF bieten ab Mittwoch, 13. Mai, auf dem Werksgelände in Ludwigshafen statt der kostenlosen Lunchpakete eine Auswahl von zwei warmen Essen zur Abholung an. Ab Montag, 18. Mai, wird unter Beachtung der Vorgaben auch der Vorort-Verzehr wieder begrenzt möglich sein. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Es bleibe bei den erweiterten Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr. Die bisherigen Lieferungen von warmen Essen aus dem Feierabendhaus an die Produktionsbetriebe würden weiter angeboten, daher bleibe das Feierabendhaus zunächst für den Kantinenbetrieb geschlossen, hieß es weiter.