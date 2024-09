Lange haben sich einige deutsche Konzerne zu sehr auf den Riesenmarkt China verlassen und mit den Gewinnen Probleme übertüncht. Die Folgen sind nun spürbar, auch weil die Wirtschaft hierzulande weiter schwächelt.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute wollen laut dpa-Informationen ihre Konjunkturprognose senken. Demnach soll das Bruttoinlandsprodukt 2024 um 0,1 Prozent zurückgehen. Die infolge der schwächelnden Wirtschaft lahmende Nachfrage macht auch vielen deutschen Unternehmen zu schaffen. So hat der Chemiekonzern BASF bereits milliardenschwere Sparprogramme aufgelegt. Bei der BASF steht am Donnerstag eine Kapitalmarktkonferenz an, wo eine neue Strategie vor allem für das Stammwerk Ludwigshafen verkündet werden soll.

Innovations- und Nachhaltigkeits-„Leuchtturm“ Ludwigshafen?

Die Tendenz könnte dahin gehen, dass der Standort mit zuletzt 38.025 Mitarbeitern längerfristig verkleinert und zum Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation wird. An den Finanzmärkten hieß es jüngst, die BASF könnte ihre Expertenschätzungen zufolge bis zu 20 Milliarden Euro teure Agrarchemiesparte in einigen Jahren an die Börse bringen. Im Bereich Lacke/Beschichtungen (Coatings) steht den Bloomberg-Informationen zufolge ein Teilverkauf im Raum oder die Kooperation mit Partnern.

