Das Veterinäramt des Donnersbergkreises vermittelt noch sechs Husky-Mischlinge, die nach einer schweren Vergangenheit endlich ein sicheres Zuhause finden sollen.

Im Herbst 2025 wurden 13 Husky- und Akita-Mischlingshunde vom Veterinäramt des Donnersbergkreises aus schlechter Haltung gerettet. Während sieben der Tiere bereits erfolgreich vermittelt wurden, suchen sechs Hunde noch immer nach einem liebevollen Zuhause, das ihnen Stabilität und Geborgenheit bietet.

Auf ihre Vermittlung warten der anhängliche und lernwillige Rüde Kuro, acht bis neun Jahre alt, der verschmuste und menschenbezogene Shaggy, sechs bis acht Jahre alt, sowie die schüchternen, aber liebevollen Hündinnen Hazel, Mia, Lumi und Akira, alle zwischen sechs und acht Jahre alt. Die vier Hündinnen sind verträglich mit anderen Hunden, brauchen jedoch geduldige Menschen, um Vertrauen zu fassen und Sicherheit zu finden. Alle Hunde wurden nach ihrer Rettung tierärztlich untersucht, geimpft und entwurmt. Nun sucht das Veterinäramt Familien, die den Tieren mit Geduld, Liebe und Zeit einen Neustart ermöglichen möchten.

Info

Ausführliche Beschreibungen und Bilder der Tiere finden Interessierte auf der Website des Donnersbergkreises unter www.donnersberg.de unter „Tiervermittlung“. Zudem steht das Veterinäramt via E-Mail unter vet-agrar@donnersberg.de für Fragen und Vermittlungsanfragen zur Verfügung.