Aus einem bislang unbekannten Grund ist auf dem BASF-Werksgelände am Mittwoch um 11 Uhr kurzzeitig eine geringe Menge Chlor ausgetreten. Laut Chemiekonzern steht die betroffene Anlage im Werksteil Süd. Ein Mitarbeiter eines externen Unternehmens atmete dabei Chlorgas ein. Nachdem ihn der BASF-Rettungsdienst medizinisch erstversorgt hatte, wurde er laut Unternehmen vorsorglich stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Acht Mitarbeiter von zwei externen Unternehmen, vier Mitarbeiter des Werkschutzes sowie ein Mitarbeiter der Werkfeuerwehr wurden vorsorglich dem werksärztlichen Dienst der BASF vorgestellt, konnten aber wieder in ihre Betriebe zurückkehren. Die Umweltmesswagen der BASF waren unterwegs. Im unmittelbaren Umfeld der Anlage wurden leicht erhöhte Messwerte festgestellt, außerhalb des Werks nicht.