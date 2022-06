Die BASF wird an ihrem Lausitzer Standort in Schwarzheide eine Anlage für das Recycling von schwarzer Masse aus Batterien errichten. Damit sollen etwa 30 neue Arbeitsplätze in der Produktion geschaffen werden, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant.

Die Herstellung von schwarzer Masse steht am Anfang des Recyclingprozesses und basiert auf der mechanischen Behandlung der Batterien. Die so gewonnene schwarze Masse enthält große Mengen der wichtigsten Metalle, die zur Herstellung von Kathodenmaterialien verwendet werden: Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan. Im nächsten Schritt wird die schwarze Masse hydrometallurgisch weiterverarbeitet. Die BASF plant, eine entsprechende großtechnische Anlage dafür Mitte des Jahrzehnts zu errichten. Jährlich sollen dort rund 15.000 Tonnen Elektroauto-Batterien und weiteres Material verarbeitet werden.