Um der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu helfen, hat der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF am Dienstag angekündigt, 1 Million Euro an Soforthilfe bereitzustellen. Damit will der Konzern den Menschen helfen, die unter der eskalierenden Gewalt durch den von der russischen Regierung angeordneten Angriff leiden. Der Betrag gehe umgehend ans Deutsche Rote Kreuz (DRK), das seit Tagen in der Krisenregion im Einsatz sei. Viele BASF-Mitarbeiter weltweit hätten ebenfalls ihre Spendenbereitschaft signalisiert, teilte das Unternehmen mit. Deshalb werde die BASF in den kommenden Tagen die Möglichkeit zur Spende bereitstellen. Zusätzlich zu der Soforthilfe will der Chemiekonzern den sich durch Mitarbeiterspenden ergebenden Betrag auf das Doppelte aufstocken.rhp