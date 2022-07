Durch ein Feuer wurde am Dienstagnachmittag eine Ballenpresse einem Feld zwischen Herxheim und Offenbach stark beschädigt. Gegen 16.40 Uhr hatte laut Polizei der 58-Jährige Landwirt die Presse auf einem abgeernteten Acker in Betrieb, als er Qualm entdeckte. Er konnte die Maschine gerade noch auf den betonierten Feldweg fahren und sich selbst in Sicherheit bringen, bevor die Presse in Flammen aufging. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Es kam zeitweise zu einer weithin sichtbaren Rauchenwolke, jedoch bestand keine Gefahr für Anwohner oder Verkehr. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden an Maschine und Acker dürfte sich auf rund 50.000 Euro belaufen.