Wegen Bauarbeiten kommt es am Dienstagabend zu Änderungen und Ausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Limburgerhof und Neustadt Hauptbahnhof. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird der Bahnverkehr von 22.15 bis 23.15 Uhr betroffen sein. Einige Haltepunkte werden nicht angefahren, dorthin fährt Schienenersatzverkehr.

Im Detail geht es um folgende Verbindungen: Die S 38377, Abfahrt in Kaiserslautern um 21.45 Uhr, hält nicht in Schifferstadt und Limburgerhof. Zwischen Böhl-Iggelheim und Limburgerhof wird ein Schienenersatzverkehr organisiert. Die S 38491, planmäßige Ankunft 22.58 Uhr in Mannheim Hauptbahnhof, fährt von Schifferstadt bis Mannheim bis zu sechs Minuten später ab. Die S 38256, planmäßig um 22.35 Uhr ab Schifferstadt, fällt von Schifferstadt bis Neustadt Hauptbahnhof aus und wird durch einen Bus von Limburgerhof aus ersetzt. Reisende kommen dadurch 38 Minuten später in Neustadt an. Die S 26208 fährt dafür um 22.17 Uhr zusätzlich von Ludwigshafen Hauptbahnhof nach Neustadt, allerdings ohne Halt in Limburgerhof und Schifferstadt.

Die geänderten Fahrpläne sind online unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und werden an den Haltestellen ausgehängt.