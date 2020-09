Die Bahnstrecke zwischen Glan-Münchweiler und Landstuhl muss am kommenden Wochenende zwischen 21.30 Uhr am Samstagabend und 12.30 Uhr am Sonntag gesperrt werden. Das hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd mitgeteilt. Als Grund für die Sperrung nennt der ZSPNV einen Gleislagefehler bei Obermohr, der aktuell zu Einschränkungen im Betrieb auf der Strecke der Linie RB 67 zwischen Kaiserslautern und Kusel führe. Jeder ausfallende Zug werde aber durch einen Bus ersetzt. Diese Busse haben laut ZSPNV in Glan-Münchweiler Anschluss an die Züge von und nach Kusel. In Landstuhl kann auf den Bahnverkehr von und nach Kaiserslautern umgestiegen werden. Die entsprechend geänderten Fahrpläne sollen schnellstmöglich unter https://bauinfos.deutschebahn.com online gestellt werden. Als Faustregel könne aber gelten, dass beispielsweise die nach Glan-Münchweiler fahrenden Busse ab Landstuhl rund 20 Minuten früher als die üblicherweise fahrenden Züge starten, um in Glan-Münchweiler den Zug nach Kusel zu erreichen. In der Gegenrichtung ist laut ZSPNV vorgesehen, dass die Züge von Kusel nach Glan-Münchweiler ebenfalls rund 20 Minuten früher fahren, um den Ersatzbus nach Landstuhl zu erreichen, der dort wiederum zu der Uhrzeit ankommen soll, zu der üblicherweise der Zug ankommt. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse komme es je nach Verbindung zu deutlichen Reisezeitverlängerungen. Der ZSPNV weist außerdem darauf hin, dass auch auf der Strecke zwischen Landstuhl und Hauptstuhl wegen einer Baumaßnahme derzeit ein Sonderfahrplan gelte. Reisende werden daher gebeten, sich unbedingt vorher unter der oben genannten Internetadresse über den an diesem Wochenende geltenden Sonderfahrplan zwischen Landstuhl und Kusel zu informieren.