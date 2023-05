In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der S8, welche vom Mainzer Hauptbahnhof in Richtung Bischofsheim unterwegs war, ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit einer Machete bedroht. Der Täter blockierte die Tür des Zuges, als dieser im Hauptbahnhof Mainz stand, um einem zu spät kommenden Bekannten den Einstieg zu ermöglichen. Die Bahnmitarbeiter forderten ihn auf das zu unterlassen. Daraufhin zog der Mann eine Machete aus der Hose und bedrohte einen der Mitarbeiter.

Der Bahnangestellte verschanzte sich daraufhin in einem anderen Abteil. Der Täter konnte von dem mittlerweile zugestiegenen Bekannten beruhigt werden und ließ vom Bahn-Mitarbeiter ab. Der stieg mit seinem Kollegen am Haltepunkt Römisches Theater aus und verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten, nachdem sie den Sachverhalt aufgenommen hatten, eine Fahndung ein. Diese verlief bisher erfolglos. Nach Angaben des Geschädigten wollten die beiden Personen über Frankfurt nach Paris reisen.