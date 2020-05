Verletzt wurde laut Bundespolizei niemand. Gegen 8 Uhr stürzte der Baum von der Böschung neben dem Haltepunkt. Der Zug mit zwölf Passagieren stand zu diesem Zeitpunkt wohl darunter, so die Polizei. Der Baum schlug die Frontscheibe ein. Die Strecke war zwei Stunden lang gesperrt. Die Passagiere wurden mit Bussen weitergebracht. Wenig später stürzte ein zweiter Baum im selben Streckenabschnitt auf die Gleise. Zudem blockierte ein Baum bei Rinnthal (Südliche Weinstraße) die Bahnstrecke zwischen Wilgartswiesen und Annweiler, die erst nachmittags vorläufig wieder freigegeben wurde. Nach weiteren Zwischenfällen in der Südwestpfalz – so stürzte ein anderer Baum auf die Gleise zwischen dem Pirmasenser Hauptbahnhof und Pirmasens-Nord – beschloss die Bahn, den Betrieb auf den Strecken Kaiserslautern-Pirmasens, Pirmasens-Saarbrücken sowie Pirmasens-Landau einzustellen.