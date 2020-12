Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember hebt die Deutsche Bahn (DB) ihre Fahrpreise im Fernverkehr um durchschnittlich 1 Prozent an. Auch im Nahverkehr außerhalb der Verkehrsverbünde (beispielsweise für die Strecke von Ludwigshafen nach Mainz) steigen die Preise zum Fahrplanwechsel um durchschnittlich 1,5 Prozent. Dagegen verzichtet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), dessen Tarif in der kompletten Pfalz gilt, in diesem Jahr auf die sonst übliche Preiserhöhung zum Jahreswechsel.

