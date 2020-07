Die Bahnübergänge in Edesheim in der Eisenbahnstraße/Jahnstraße (L507) und im Breitweg (Wirtschaftsweg) sind von Mittwoch bis Samstag für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Deutsche Bahn lässt Reparaturarbeiten an beiden Bahnübergängen ausführen, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben mitteilt.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Landau werden gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren und bereits bei der Anschlussstelle Walsheim (L513) nach Essingen und dann weiter in Richtung Großfischlingen zu fahren. Die Baufirma wird gewährleisten, dass für den landwirtschaftlichen Verkehr jeweils ein Bahnübergang befahrbar sein wird.