Für den Chronisten schließt sich ein Kreis: 1990 hat er über die Eröffnung des Badeparks berichtet, 34 Jahre später begleitet er das Haßlocher Schwimmbad bis zur Schließung am Jahresende und dem anschließenden Abriss. In den Jahren dazwischen hat der Badepark, der einem Plopsa-Wasserpark weichen wird, manche Auf und Abs erlebt.

Den ausführlichen Bericht zu Entstehung und Untergang des Badeparks lesen Sie hier: Badepark: Die fast unendliche Geschichte

Leseraktion

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Erinnerungen an besondere Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen im Badepark? Oder fällt Ihnen eine nette Anekdote ein? Schreiben Sie uns! Bitte per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de.