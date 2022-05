Maschinen der US-Air Base in Ramstein transportieren an diesem Wochenende Säuglingsnahrung aus der Pfalz in die USA. Hintergrund ist die vorübergehende Schließung einer großen Fabrik für solche Produkte in Sturgis im US-Bundesstaat Michigan. 132 Paletten mit Nahrung der Firma Nestlé würden am Sonntagmorgen zunächst nach Indiana geflogen, teilte das 86. Lufttransportgeschwader der US-Luftwaffe in Ramstein der RHEINPFALZ am SONNTAG mit. Die Operation wurde vom US-Verteidigungsminister Lloyd Austin befohlen, nachdem das Weiße Haus einen akuten Mangel an Säuglingserstnahrung in Krankenhäusern festgestellt hatte. Da die kommerziellen Lufttransportkapazitäten knapp seien, springe die Air Force ein. Ob es weitere solche Babynahrungs-Flüge der Air Force gibt, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Die Fabrik der Firma Abbott Nutrition in Michigan wird derzeit überprüft, nachdem es im Februar in den USA zu mehreren Todesfällen mit Säuglingsanfangsnahrung gekommen war.