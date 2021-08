Mithilfe eines Nothammers hat die Polizei am Samstagmittag ein Baby aus einem Fahrzeug in Offenbach gerettet. Wie die Polizei mitteilt, hat die 30-jährige Mutter aus Versehen ihr dreimonatiges Baby im Auto eingesperrt, indem sie an die Fahrertür kam und die Verriegelung aktivierte. Völlig aufgelöst rief die Mutter aus Mannheim die Polizei. Durch das Einschlagen des Beifahrerfensters mithilfe eines Nothammers konnte das Baby gerettet werden.