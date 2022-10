Im Bereich von Hochstadt kommt es kommende Woche zu Verkehrsbehinderungen. Das hat die Kreisverwaltung SÜW mitgeteilt. Grund sind zwingend notwendige Arbeiten, die eine Firma im Auftrag der Pfalzwerke ausführt. Die Stromtrassen müssen gewechselt werden. Hierfür wird von Montag bis Mittwoch die Kreisstraße, die in Richtung Offenbacher Neumühle führt, zwischen der B272 und dem Bahnhof Hochstadt gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, sie erfolgt über die parallel verlaufenden Landesstraßen, die auf der B272 an den Kreiselanlagen Richtung Offenbach beziehungsweise Zeiskam führen. Im Anschluss an diese Sperrung wird die Bundesstraße am Mittwoch und Donnerstag zwischen dem Kreisverkehr an der Hochstadter Tankstelle und der Kreisstraße, welche in Richtung Neumühle führt, halbseitig gesperrt. Auch diese Umleitung ist ausgeschildert. In Fahrtrichtung Speyer bleibt die B272 als Einbahnstraße befahrbar. Die aus Richtung Lustadt kommenden Verkehrsteilnehmer werden an der Kreisstraße Richtung Freimersheim bis zum Kreisel in Altdorf geführt. Von dort geht es dann über die Kreisstraße in Richtung A65.