Verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen auf der B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal. Laut Polizei fuhr der 58-jährige Skoda-Fahrer, der in Richtung Pirmasens unterwegs war, aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden litauischen Sattelzug auf und blieb mit seinem Wagen teils am hinteren Unterfahrschutz des Sattelanhängers hängen. Der Autofahrer des Skodas verletzte sich dadurch leicht und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9000 Euro.