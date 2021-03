Wer einen Sonntagsausflug in den Pfälzerwald plant, aufgepasst: Die B10 ist am Sonntag von voraussichtlich 10 bis 17 Uhr von der Abfahrt B48/Wellbachtal bis zur Abfahrt B48/Annweiler-West in Fahrtrichtung Landau gesperrt. Grund sind laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer Bohrarbeiten, die einer Voruntersuchung für den Straßenoberbau dienen. Auf Nachfrage erklärt der LBM, dass kein konkretes Bauprojekt dahinterstehe, sondern die Untersuchungen im Zuge der künftigen Straßenunterhaltung gemacht würden. Der Verkehr wird über Rinnthal und Sarnstall umgeleitet. Der LBM hat die Arbeiten auf den Sonntag gelegt, weil dann weniger Schwerlastverkehr unterwegs ist. Am Sonntag, 14. März, finden ebenfalls von 10 bis 17 Uhr Bohrarbeiten auf der B48/L490 am Kreisverkehr bei Annweiler-West statt. Hierbei wird die Straße nicht gesperrt, es wird laut LBM aber mit Behinderung des Verkehrs zu rechnen sein.