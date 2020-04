Die Polizei hat bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen und im hessischen Weiterstadt bei Darmstadt eine mutmaßliche Automatenknacker-Bande geschnappt, die auch in Rheinland-Pfalz zugeschlagen haben soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer aus Albanien, Mazedonien und aus dem Kosovo bei Dutzenden Taten insgesamt mindestens 500.000 Euro erbeutet haben. Außerdem sollen sie Sachschäden in ebenfalls sechsstelliger Höhe angerichtet haben. Die Verdächtigen haben die Automaten demnach zwar nicht gesprengt, aber mit schwerem Werkzeug aufgehebelt. Als die Polizei am Donnerstag in den frühen Morgenstunde ihre Razzia vorbereitete, erfuhr sie, dass einige der Verdächtigen offenbar gerade auf dem Heimweg von einer neuen Tat waren. Sie hatten demnach einen Sparkassen-Automaten in Iserlohn aufgebrochen. Welche rheinland-pfälzischen Fälle sie der Gruppe zuordnen, behielten die Ermittler für sich.