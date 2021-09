Eine aufmerksame Autofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag um einen zehnjährigen Jungen gekümmert, der ohne Schuhe und orientierungslos auf der stark befahrenen B41 zwischen Idar-Oberstein und Enzweiler (Kreis Birkenfeld) unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, hielt die Frau an und nahm sich des geistig stark eingeschränkten Kindes an, das von zuhause weggelaufen war. Ein Streifenwagen brachte das Kind zu seiner Mutter. Die Polizei geht davon aus, dass durch den Einsatz der Frau ein schwerwiegender Unfall verhindert werden konnte.