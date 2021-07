In einem slowakischen Kleintransporter haben Polizisten auf einer Autobahn bei Köln eine Million Euro entdeckt. Den größten Teil des Bargelds fanden sie in „professionellen Schmugglerverstecken“ unter dem Kofferraum und im Bereich der Beifahrertür, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mitteilte. 200.000 Euro lagerte der aus der Ukraine stammende Fahrer zudem in einer Reisetasche.

Nach Angaben der Beamten gelang der Treffer bei einer Kontrolle durch Zivilbeamte der Kölner Autobahnpolizei, die den aus den Niederlanden einreisenden Transporter genauer unter die Lupe nahmen. Gefunden wurde das Geld bereits im Mai. In den Verstecken fanden die Ermittler später außerdem Spuren von Heroin und Kokain. Wegen folgender verdeckter Ermittlungen informierte die Polizei die Öffentlichkeit erst jetzt. Der 34-jährige Fahrer des Autos sitzt wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Drogenhandels in Untersuchungshaft.