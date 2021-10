In Karlsruhe sucht die Polizei Zeugen, nachdem Steine von einer Brücke auf eine Straße und auf ein Auto geworfen wurden. Am Samstagnachmittag seien gegen 14.45 Uhr Personen gemeldet worden, die von der Bahnbrücke in der Schwarzwaldstraße Steine auf die Straße werfen würden; dabei sei die Winschutzscheibe eines Autos beschädigt worden. Die Polizei begann sofort zu fahnden, konnte aber zunächst keine Verdächtigen finden. Nachdem gegen 18.25 Uhr ein weiterer Vorfall gemeldet worden sei, habe man eine 18- und eine 22-Jährige festnehmen können. Falls es weitere Zeugen der Vorfälle gibt, bittet die Polizei sie, sich beim Revier Südweststadt zu melden: Telefon 0721 666-3411.