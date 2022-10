Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember richtet die Deutsche Bahn eine ICE-Direktverbindung aus der Pfalz und dem Saarland nach München ein. Der ICE von Saarbrücken nach München hält auch im für Teile der Westpfalz wichtigen Bahnhof Homburg und in Kaiserslautern. Abfahrt in Homburg ist um 8.49 Uhr, in Kaiserslautern um 9.11 Uhr. Der Zug wird um 9.37 Uhr in Neustadt an der Weinstraße in Richtung Mannheim abfahren und gut drei Stunden später um 12.57 Uhr in der bayerischen Hauptstadt eintreffen.

Eine direkte Rückfahrt wird ebenfalls geben, der Zug soll um 18.09 Uhr in Neustadt ankommen. Auch dieser Zug (Start um 15.02 Uhr ab München) hält in Neustadt, Kaiserslautern und Homburg bevor er in Saarbrücken endet. Laut der Auskunft auf bahn.de verkehrt die neue ICE-Verbindung zwischen der Pfalz und München Hbf täglich.

Der Intercity 2059, der das Saarland und die Pfalz mit Stuttgart verbindet, wird zukünftig nicht mehr angeboten. Er fährt am 10. Dezember 2022 zum letzten Mal. Nach dem Fahrplanwechsel wird hingegen die Frühverbindung nach München fortbestehen: Der Euro-City (EC 217) startet ebenfalls in Saarbrücken und hält, im Gegensatz zu den bisher genannten Verbindungen, auch in Landstuhl und Ludwigshafen. Ebenso wird die direkte ICE-Verbindung aus der Pfalz nach Berlin erhalten bleiben (ICE 935). Wegen Bauarbeiten wird dieser Zug ab dem 1. April 2023 bis zum nächsten Fahrplanwechsel nicht nach Berlin, sondern als ICE 1557 nach Dresden verkehren.