Bei 280.000 Euro lag der Schätzpreis für das gesamte Erbe von Horst Eckel, der 2021 als letzter Fußball-Weltmeister von 1954 starb. Tochter Dagmar hatte sich entschieden, die Erinnerungsstücke zu veräußern, um die Pflegekosten für ihre Mutter stemmen zu können. „Zwei hochkarätige Sammler aus Deutschland waren bis zum Schluss dabei“, sagt Auktionator Wolfgang Fuhr, doch beide sprangen kurzfristig ab. Deshalb kommt der Nachlass nun am Samstag im Mannheimer Maritim-Hotel in Einzelteilen unter den Hammer. Für die „Prunkstücke“ der Auktion ist Fuhr zuversichtlich, es gebe genügend Interessenten. Das Trikot etwa, das Eckel beim „Wunder von Bern“ trug, werde auf jeden Fall den Besitzer wechseln, der Startpreis liegt bei 35.000 Euro. Es hängt derzeit im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, die etwas undurchsichtige Situation um den Leihvertrag beunruhigt den Auktionator nicht. Los geht die öffentliche Auktion um 11 Uhr, die Bieter müssen sich aber vorab im Internet registrieren.

