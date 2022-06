Es kann losgehen mit der Gestaltung des August-Becker-Platzes in Vorderweidenthal. Er grenzt an das frisch sanierte „Bürgerhaus Alte Schule“, das fast fertig ist, und soll als multifunktionaler Dorfmittelpunkt gestaltet werden. Zur Finanzierung trägt ganz wesentlich der Förderbescheid des Landes über 220.000 Euro bei, den die Gemeinde überreicht bekam. Der Gemeinderat hatte Anfang des Jahres die Planung des rund 750 Quadratmeter großen August-Becker-Platzes an das Landauer Büro Hausgemacht vergeben. „Baubeginn soll im zweiten Halbjahr sein“, kündigte Ortschef Volker Christmann damals an. 340.000 Euro soll die Neugestaltung nach einer ersten Schätzung kosten. „Wir wollen auf jeden Fall eine Linde pflanzen, die auch im Dorfwappen verewigt ist“, so Christmann. Hingucker soll ein Bachlauf quer über den Platz werden. Mit Regenwasser und einer Umwälzpumpe, die mit Solarstrom betrieben wird. Sitzgelegenheiten, ein Unterstand für Fahrräder unter der Fluchttreppe und die Bepflanzung der vorhandenen Beete sind weitere Bausteine der Umgestaltung. Und vielleicht wird auch ein Brotbackofen aufgestellt. Wunschtermin der Einweihung ist der Kerwetermin im Oktober.