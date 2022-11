Was für ein außergewöhnliches, ebenso mitreißendes wie tief berührendes Konzert! Die Deutsche Staatsphilharmonie präsentierte zusammen mit dem Bachchor Mainz und unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis Verdis monumentales Requiem im Feierabendhaus der BASF. Gemeinsam mit einem hervorragenden Solisten-Ensemble machten sie aus dem Requiem ganz große Oper. Am Donnerstag wird das Konzert in Ludwigshafen wiederholt, am Freitag erklingt das Programm in Kaiserslautern.

