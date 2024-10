Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Donnerstag in Mannheim gegen 18.40 Uhr mit Steinen und Holzstücken kollidiert, die Unbekannte am Haltepunkt Arena/Maimarkt auf das Gleis gelegt hatten. Wie die Bundespolizei berichtet, leitete der Fahrer des Zuges, der von Berlin nach Stuttgart unterwegs war, sofort eine Notbremsung ein. Die Kollision konnte er aber nicht verhindern. Der ICE blieb unbeschädigt, Verletzte gab es keine. Für die polizeilichen Untersuchungen musste die Bahnstrecke in Richtung Mannheimer Hauptbahnhof zwischen 18.45 und 19.30 Uhr gesperrt werden. Der Zug konnte seine Fahrt dann fortsetzen.

Es stellte sich heraus, dass die Täter zwischen der Kollision und dem Eintreffen der Beamten erneut Schottersteine auf die Schienen gelegt hatten. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Bundespolizei bittet unter Telefon 0721 120160 um Hinweise.