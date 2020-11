Nicht’s geht mehr, hieß es am Mittwochnachmittag am Grötzinger Tunnel, der wegen eines Auffahrunfalls für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden musste. Wie die Polizei mitteilt, waren auf der B10 drei Fahrzeuge aufeinander gefahren – eine Person wurde verletzt. Aus Berghausen kommend hatte ein 70-jähriger Mercedesfahrer übersehen, dass vor ihm ein Kleintransporter abbremste. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kleintransporter wurde dabei auf den Anhänger eines LKW-Gespanns geschoben.

Bei dem Unfall zog sich der 70-jährige Mercedesfahrer Prellungen am Oberkörper zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandenen Schäden an den drei beteiligten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Aufgrund von Bergungsarbeiten sowie der Reinigung der Fahrbahn war der Grötzinger Tunnel von 16.30 bis 19.15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zeitweise führte dies zu längeren Rückstaus.