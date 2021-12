Landwirte aus der Region fahren am Samstag, 4. Dezember, mit beleuchteten und geschmückten Traktoren durch die Vorderpfalz. Die sogenannte „Ein Funken Hoffnung Tour“ startet um 16.30 Uhr am Schulzentrum in Schifferstadt.

Die geplante Route verläuft durch Schifferstadt, über Waldsee, Otterstadt und Speyer nach Dudenhofen, wo sie auf dem Martinshof endet. Der Fuhr- und Ackerbauverein Speyer, der die Aktion organisiert, rechnet mit bis zu 100 Traktoren.

Die Landwirte wollen mit ihrer Aktion „Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“ und Spenden für die Junge Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt sammeln. Diese ermögliche Kindern mit Behinderung von Beginn an eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Nebenbei möchten die Landwirte für eine bessere Wertschätzung ihrer Arbeit und von regionalen Produkten werben sowie auf die Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen aufmerksam machen. Die Veranstalter bitten Zuschauer an der insgesamt 23 Kilometer langen Strecke, die Corona-Regeln einzuhalten.