Zum Laufduell mit einem Spitzensportler ist ungewollt ein 26-Jähriger angetreten, der am Donnerstag vor der Polizei wegrennen wollte. Der Mann hatte den Angaben der Inspektion Cochem zufolge einen Joint geraucht und sich dann ans Steuer gesetzt. Als ihn eine Streife stoppen wollte, fuhr er zunächst unbeirrt weiter. Und nachdem er doch noch angehalten hatte, wollte er zu Fuß durch die Cochemer Innenstadt entkommen. Als Verfolger hatte er dabei allerdings ausgerechnet einen 29-jährigen Beamten erwischt, der – ähnlich wie ein Sportsoldat – als Mountainbiker in einem Förderprogramm der Polizei für Top-Athleten war. Eine Sprecherin der Behörde sagt: „Der Flüchtende war definitiv chancenlos.“ Als Zweitplatzierter in diesem ungleichen Wettbewerb hat der 26-Jährige trotzdem etwas gewonnen: ein Strafverfahren.