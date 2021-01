[Aktualisiert: 12.50 Uhr] Mehr als 600 Beamte haben in mehreren Bundesländern einen Schlag gegen eine mutmaßliche Bande von Geldwäschern geführt. Angerückt sind die Ermittler dabei auch in Kaiserslautern. Es geht um Verdächtige, die mit einem illegalen Finanztransfersystem „schmutziges“ Geld in den legalen Finanzkreislauf geschleust haben sollen. Es seien Immobilien, teure Autos, Luxusuhren und Gold beschlagnahmt worden, berichtete eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes in Essen am Mittwoch. Acht Personen wurden festgenommen. Schwerpunkt der Aktion war Nordrhein-Westfalen. Durchsuchungen gab es auch in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Berlin.