Wegen Fahrzeugmangel kündigt die Deutsche Bahn ( DB) Zugausfälle der Regional-Express-Linie RE6 von Karlsruhe nach Neustadt am 21. und 22. September an.

Laut den Informationen der DB fallen auf der Linie RE6 von Karlsruhe über Landau nach Neustadt (und teilweise weiter nach Kaiserslautern oder Bingen) am Samstag, 21. September, zehn Züge und am Sonntag, 22. September, sechs Züge aus. Laut DB finden sich Informationen zu den einzelnen Zügen in den Online-Auskunftsmedien.